Un surcoreano ha elegido Granada para grabar una serie futurista. Participa una de las actrices más famosas de su país y ¡llegan en tren! El trailer de Recuerdos de la Alhambra lleva más de 165.000 reproducciones en Twitter y el estreno en Netflix no está previsto hasta primeros de diciembre.

El cachondeo en las redes es atronador. Y es que la realidad supera la ficción: Granada cumplirá el próximo mes de abril cuatro años de aislamiento ferroviario, sigue a la espera del AVE y no tiene más aliciente que la reactivación de la conexión con Madrid con unos Talgo que los técnicos ya han bautizado como los "caracoles de carreras" por los problemas de escasa potencia y lentas arrancadas -no es ninguna casualidad que las locomotoras hayan sufrido fallos hasta en los trayectos de prueba y que la grabación real para la serie de Netflix se haya hecho ¡en Corea!-.

El lunes 26 de noviembre quedará grabado, sin embargo, como el día en que Granada se volvió a enganchar a la red de trenes nacional. En formato sepia, eso sí, viajando en el tiempo -hacia atrás- y sin necesidad de recurrir a la realidad virtual para imprimir un toque de fantasía y surrealismo a los pasajes cotidianos que durante siglos han hecho posible ese lugar común de que todo es posible en Granada.

En Granada y en política... Quería escribir sobre las elecciones del 2-D pero he desistido. No termino de saber dónde están los compromisos, dónde las promesas efectistas y dónde el ilusionismo. No cuando juegan a cazar dragones, se transfiguran en Khaleesis y contraatacan con la fuerza de Star Wars. No sólo los debates televisivos les aburren hasta a los protagonistas; empiezo a pensar que les sobra la campaña. De principio a fin. No hay nada que analizar ni confrontar; poco importa la maldita hemeroteca y mucho menos los programas cuando no hay ningún partido pueda que aplicarlos.

Lo que evaluaremos el próximo domingo son sus dotes interpretativas y, a partir del lunes, su mano izquierda para pactar. O para bloquear. Y no hay nada más desalentador que comprobar cómo se está instalando la amenaza de que el 2-D no servirá para nada y tendremos que repetir las elecciones en marzo. Y quién sabe si con las nacionales. En este punto, el todo es posible en Granada a golpe de trenes vintage parece una anécdota, pie de página marginal, comparado con el horizonte zombie que se dibuja para las elecciones. ¡Todo muy Netflix!