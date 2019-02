Cazadores ejemplares

Entre la foto de Jaycee Carroll posando en un safari con una cebra muerta y la planificación que se realiza en el Parque Natural de Sierra Nevada para controlar las poblaciones de cabras y de jabalís media un trecho. Los cazadores son necesarios para preservar el ecosistema, pero para eso no hace falta subir a las redes sociales una ristra de conejos muertos dibujando las siglas de un partido político. La delicadeza es importante para no herir sensibilidades y, sobre todo, el respeto por los que no piensan igual. Lo mismo se podría decir de los 'energúmenos' que, por ejemplo, en una Feria del Corpus tiraron una piedra al tendido llegando a herir a una espectadora en la Monumental de Frascuelo. En el fondo, la convivencia se basa en el sentido común y en alejarse de los fanatismos. Lo que no tiene vuelta de hoja es la situación de los animales del circo que ha estado este fin de semana en Albolote. Sí, cumplen las leyes, pero hasta la asociación Circos Reunidos critica la forma en la que en este caso concreto se trata a los animales.