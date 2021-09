Para los aficionados a ella, la cerveza entra sola, y con el ocio que siempre acompaña a la ingesta, es normal que no se sepa cuando parar de beber, por eso surge una pregunta ¿cuánta es demasiada cerveza? o dicho de otra forma ¿existe un límite donde ya no se pueda beber más? Sin ser tan fuerte como otras bebidas espirituosas, los efectos de la cerveza no son tan fuertes y nuestro propio cuerpo no nos avisa como cuando nos pasamos con el whisky, por eso quizá se debería dictar una ley de cuánta cerveza puede beber un ser humano.