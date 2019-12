Dejad a los niños ser niños

¿quién no ha escuchado alguna vez esa soflama de que los niños ya no juegan en la calle, que están siempre mirando una 'maquinita'? Es cierto, las calles y parques ya no están llenos de risas infantiles, pero no es culpa de un cambio generacional, o quizá sí. Parte de la culpa la tienen los padres, que pensando en el futurible de sus vástagos, les llenan la agenda de actividades extraescolares, las cuales, sumadas a la cada vez mayor cantidad de tareas impuestas por el profesor de turno, hacen imposible que los niños sean eso, niños.