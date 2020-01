Desnudados por Sevilla

Hubo un Consejero de Educación de la Andalucía imparable que, para mayor gloría de su apellido, desmembró la Universidad de Granada separando los campus de Jaén y Almería. Cierto es que la gestión en papel de aquellos primeros años noventa era un agobio, empero pocos años después el internet estaba ya por todos lados. Visión de futuro de los gestores expertos de la época, sí señor. Desde aquella fragmentación y a pesar de ella, la UGR sigue siendo la primera y mejor universidad de Andalucía, por mucho que le pese a la "grasiosa, mi arma Sevilla". Nuestra rectora no cesa de clamar por una justa financiación de nuestra universidad que realmente traduzca lo que dicen los rankings internacionales de investigación. Yo hasta pediría que se reincorporaran algunos Campus. Ya saben que Jaén tiene un aeropuerto, llamado Federico García Lorca, sito en las cercanías de Granada. Lo que es claro es que "mi arma Sevilla" no se puede llevar la universidad.

Tampoco puede trasladar la Alhambra, aunque desde hace tiempo la gestión no se hace por estas tierras. Ni tampoco puede "teletransportar" el Parque de las Ciencias aunque ya la gestión y el dinero vayan por la A-92, dádiva bacheada que nos dieron, sentido "mi arma Sevilla". Convencido estoy que si la Andalucía imparable de los ERE hubiera sabido del éxito del Parque, su sede habría estado en las orillas del Betis y no a orillas de su mayor afluente, llamado río Genil.

Ahora León dice que tiene historia de reino y que merece autonomía propia, vía constitucional artículos 143 y 144; la verdad, yo siempre me asombré que no la tuviera. ¿Qué diríamos los de nuestra tierra granadina que hemos visto perder una tras otra todas las instituciones con sede en Granada y nos hemos conformado con mentiras y migajas? Su clase política no ha dicho nada en 40 años; tan solo ha buscado el confort, calor y buenos puestos en "mi arma Sevilla" y Madrid capital del Reino. En breve, Madrid va a ser de todo menos capital, lo será Barcelona, y desde luego nada de Reino, tomada por republicanos. Quizás, ahora, algunos políticos de esta tierra se vean tan desnudos como nos hemos visto los ciudadanos de a pie durante décadas y griten que tienen frío.

León fue reino hasta 1230 (unificación con Castilla por Fernando III). Encontrarán ustedes mapas del reino de Granada, no el nazarí claro, hasta el siglo XIX. Arrópense con ellos. Vale.