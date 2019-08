Érase una vez en una capital

Loque viene a continuación es un cuento, aunque puede guardar similitudes con la realidad. Resulta que había un alcalde de una capital inmortal del Sur de España de cuyo nombre no quiero acordarme, que tuvo que salir por patas cuando toda una trama de corrupción urbanística acabó con su carrera de años y años encaramado a los sillones de la política. Y la capital quedó bajo el hechizo de la parálisis. Cogió los mandos un nuevo grupo político con un regidor que con sus ocho concejales dice que hizo lo que pudo, aunque los habitantes de la villa no lo respaldaron luego en un extraño juego democrático que hacen cada cuatro años. Tras ese paso por las urnas, la oscura sombra de la parálisis inundaba la capital mientras dos caballeros se dirimían el mando con las decisiones que tomaban otros caballeros desde otras capitales feudales. Al final, el poder recayó en el caballero naranja. Y cuando parecía que intentaba hacer frente a la parálisis, vuelve el aviso de tormenta ya que el caballero azul amenaza con romper el pacto si no tiene dos años de poder a partir de 2021.