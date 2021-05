Fondos Covid y Metro

El ciudadano de a pie tiene que ver eso de que el Metro se va a ampliar. La nueva administración de la Junta, liderada por la granadina Marifrán Carazo, casi desde el principio hizo suyas las peticiones de ampliación de la red de metro ligero por el Cinturón de la capital, y aceleró el proceso para iniciar los trámites de expansión antes de la pandemia. El proceso es largo y laborioso, pero sobre todo costoso. Con el Covid-19 y las anunciadas ayudas europeas de los fondos NextGeneration se vio la oportunidad de acelerar este proceso, pero ya Carazo ha advertido de que el Gobierno central no destina tanta pasta como esperaban a infraestructuras de este tipo, y entonces la lucha va a terminar siendo política. Para variar, y con los problemas que eso conlleva. Y aquí la gente ya no quiere más historietas, no va a soportar otra vez una década de obras y el cierre de negocios que sucedió para extender la línea 1. Por eso nadie se fía ya de nadie. Y si se van a empezar a poner ladrillos, que sean para terminar las obras, no para alargarlas en el tiempo. No está la cosa para nuevas crisis.