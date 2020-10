Granada se ha quemado

Las imágenes de Ganivet no hacen ningún bien ni a los jóvenes que querían demostrar que Aguirre se equivocaba al acusarlos de ser los principales promotores de los contagios en Granada; ni a la propia ciudad, ya que como afirmó el portavoz socialista, Paco Cuenca, estamos volviendo a la época en que la ciudad se identificaba exclusivamente con el botellón. De cualquier forma, lo cierto es que durante este puente del 12 de octtubre, la ciudad de la Alhambra tenía una "prueba de fuego" para ver si, una vez superados los registros, debían aplicársele medidas más extremas, siguiendo el ejemplo de otros puntos de la geografía española y, pese a quien pese, Granada ha salido quemada de esta prueba. Toca ver qué decide la Junta de Andalucía mañana en su reunión del Consejo de Gobierno (según el delegado en Granada, Pablo García, la situación es "intolerable", pero no tanto como para no disfrutar de un puente de tres días), pero está claro que la situación necesita ser controlada y que, si no puede ser como hasta ahora, por las buenas, habrá que tomar medidas más drásticas.