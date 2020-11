Un año tras otro desde hace ya tiempo llega la celebración de Halloween y con ella asoma aparejada una 'costumbre' como es la de tirar huevos por las calles, tanto a la gente como a los vehículos. Y el asunto ya no es broma, al punto de que el Ayuntamiento de Granada este año ha puesto escolta policial a los autobuses urbanos que cubren la zona Norte de la ciudad para evitar incidentes y accidentes desagradables. El tema va más allá y se ha extendido por toda la ciudad. No había nada más que leer las redes sociales en la mañana de ayer o darse un paseo por cualquier barrio de la capital, raro era no encontrar huevos estrellados por aceras, coches o escaparates. Y para colmo del asunto, en este Halloween con la ciudadanía confinada se impusieron 119 denuncias por parte de la policía. La mayoría por actos vandálicos como los referidos, así como no cumplir con los horarios del toque de queda impuesto o la quema de contenedores y las múltiples reuniones ilegales realizadas. Da miedo todo. Y mientras, con el bicho rondando y sin dar tregua. Ayer 1.332 nuevos contagios.