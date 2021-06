Llueve sobre mojado en el Ayuntamiento de Granada. La guerra abierta entre Ciudadanos y Partido Popular por el bastón de mando -desde que Sebastián Pérez abriera las esclusas- ha provocado inundaciones, que el agua se filtre por las escaleras del Consistorio y, como no, que llegue hasta el despacho de otros grupos políticos municipales. Es curioso que el antiguo alcalde no quiera mojarse o, al menos, no con respecto a Luis Salvador. En los últimos días, Paco Cuenca ha empezado a remar, a pronunciarse y a comenzar diferentes rondas de contactos. En definitiva, a confeccionar una agenda casi propia de un alcalde. Sin embargo, todos los ataques desde el buque socialista han sido dirigidos hasta el Partido Popular y no contra la nave de Ciudadanos, a priori, más dañada. El secretario de organización socialista, Jacobo Calvo, ponía el acento en el Partido Popular y lo culpaba de "mantener esta situación de inestabilidad", pero ni Ciudadanos ni Luis Salvador aparecieron en el discurso. ¿Será este buenismo un acto de buena fe? ¿O acaso será que el 'hundir la flota' viene con instrucciones desde nacionales?