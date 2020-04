Irene Lozano y su oportuno as en la manga

Mucho estaba tardando, pero dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Y si no es buena del todo, al menos que merezca la pena y debe merecer la pena el hecho de que Luis Rubiales y Javier Tebas entierren, aunque sea por un ratito, ese hacha de guerra que tiene tan enfrentados a los dos primeros mandarines de nuestro fútbol. Y eso es algo que habrá que agradecer a la actual dirigente del Consejo de Deportes.

Una dirigente que estaba bajo sospecha de ser brazo armado del Gobierno tras haber ejercido de amanuense de Sánchez ha logrado esta especie de armisticio. Incluso el escenario del acto no ha podido ser más a propósito, el Palacio de Viana, lugar de residencia de los ministros de Asuntos Exteriores desde el final de la Guerra Civil. Y ahí, en la sede de la diplomacia española, es donde han fumado la pipa de la paz dos personajes que parecían padecer de urticaria sólo con verse.

Una gran gestión de Irene Lozano y esperemos que la paz sea duradera y que este apretón de manos no haya sido sólo para la foto. El fútbol español agradece la concordia y espera que sirva para que no chirríen más sus ruedas y para que el fútbol profesional no sufra más interferencias de parte de quien debe dar ejemplo de convivencia. Hay que tener en cuenta que la Federación vive de la selección, más que nada, y que dicha selección vive de los clubes profesionales.

Me parece que en este tiempo de confinamiento, crujir de dientes y fútbol estancado en un socavón impresionante no tenía sentido que las divergencias fuesen el pan nuestro diario. Habrá que acordarse mientras dure el pacto de Viana y habremos de aplaudir la gestión de una mujer que llegó al cargo sin pedigrí deportivo alguno, sólo con el aval de haber sido la negra de Sánchez. Le ha dado la vuelta a la situación y ojalá sea duradera esta paz que nació el pasado sábado. Ojalá.