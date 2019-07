Jesús el bueno

O el ondadoso. Ha llegado la era de los documentales retro y le ha tocado a Jesús Gil y Gil, famoso y nefasto personaje de los años 80 y 90. La todo-poderosa HBO le da un repaso blanqueador en un documental de extraño título. El pionero, lo llama. El pionero de qué. No inventó la sinvergonzería , no inventó la construcción, no inventó la malversación, no inventó el boom del ladrillo, no inventó el populismo. Jesús es el héroe, el tío grande, el que llama al pan pan y al vino vino. Y el que mata a 58 personas en un comedor en los Ángeles de San Rafael en 1969. Bueno, no las mata él, las mata una estructura que se desploma de la que él es el promotor. Una machada para hacer a toda prisa un mega comedor para acoger una convención de la em-presa Spar, otrora gran cadena de supermercados, cuando no existían los mercadona. Los Spar eran los mercadona de ahora más pequeños, la nove-dad de los pueblos. Y fue él, Jesús Gil, el que incitó a hacer la estructura del comedor a toda prisa, como un reto. El aparejador de la obra le avisó por carta de que no se estaba haciendo bien pero él lo ignoró como ignoró a to-dos los que le llevaban la contraria el resto de sus días. Y la estructura se desplomó sobre los comensales. Gil fue a la cárcel, donde, según cuenta el documental, siguió en su línea, siendo el rey del mambo y negando su cul-pabilidad. Fue indultado por el gobierno de Franco y tuvo que pagar una millonada en indemnizaciones. El documental oscila entre las declaraciones de los hijos y los hermanos que lo ponen por las nubes y las declaraciones de otras personas relacionadas que no le dejan en buen lugar pero el tono general del documental es el del hombre hecho a sí mismo y que puede con todo, como un retrato chusquero hispano del hombre de éxito norteameri-cano. Un hombre al que no le puedes decir que no. Si no te lo conceden los políticos, te haces político, si no te lo conceden los alcaldes, te haces alcal-de. Si no te dan la licencia de obra, haces la obra de todas maneras. En el mundo de los hechos consumados todo empieza en los programas de televi-sión de papel cuché y termina en los juzgados. Todo termina en el paseíllo entrando a los juzgados, saliendo de los juzgados. Y eso, no fue pionero de nada e hizo lo mismo que hicieron antes o harán muchos después, solo que con toda la vulgaridad y los medios de comunicación a sus pies. Ejemplo de nada, pionero de qué.