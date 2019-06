Malafollá por todas partes

Dice la dramaturga Nines Carrascal, pregonera del Corpus 2019, que "la malafollá se tiene o se padece, pero no hay termino medio". Dijo estas palabras en un discurso en el que animó a los seres de esta tierra a reivindicar sus costumbres y su acervo popular porque en lo sencillo y en el pueblo hay mucha belleza. Aunque habrá quien en estos días no levante cabeza y piense que hay cosas que tienen mucha malafollá, como por ejemplo la política, donde no gobierna ni el más votado ni el segundo más votado y se cambia una Alcaldía de la capital por una Diputación de otra provincia. Habrá también quien quería ser alcalde de la ciudad de la malafollá y ha acabado desposeído del trono en jugadas que, se miren por donde se miren, tienen mucha malafollá. Después están los sanitex que van un domingo a la playa y se la encuentran llenas de 'medusas extrañas' y piensan que malafollá bajar 'pa ná'. Aunque luego resultan que no son medusas sino salpas y que no sólo no pican sino que son buenas para el ecosistema. ¡Por favor, no las pisen que tendría mucha malafollá! Y luego están las carocas que, de año en año, decaen en calidad y en punto de vinagre. ¡Cuánta malafollá!