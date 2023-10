Qué difícil se me hace, mantenerme con coraje, lejos de la transa y la prostitución. Defender mi ideología buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción”. Esta estrofa de su canción Todo a pulmón define a la perfección la trayectoria vital de Miguel Ríos Campaña, uno de los granadinos más universales y de los personajes más comprometidos que uno recuerda.

Mañana por la noche, Miguel vuelve a Granada, más concretamente al escenario de la Plaza de Toros, en la gira con la que conmemora el 40 aniversario de su Rock&Ríos, el disco y el tour que cambiaron para siempre el rock en nuestro país.

Con la categoría profesional que siempre ha demostrado, Miguel quiere convertir esta celebración en una de las giras de rock más importantes de nuestro país y en una oportunidad única para volver a convocar las emociones que encierran algunos de sus temas más aclamados como Bienvenidos o El Blues del Autobús, Santa Lucía o Himno a la Alegría.

Miguel se ha ganado a pulso poder elegir la comodidad, pero nada más lejos de su compromiso. Sin embargo, consciente del eco que pueden adquirir sus palabras siempre opta por intervenciones preñadas de compromiso social y personal con las que vuelve a alinearse con los más débiles.

Quien conoce a nuestro paisano no puede sorprenderse lo más mínimo por el tono reivindicativo y crítico de sus intervenciones, porque Miguel siempre ha alzado su voz contra la injusticia, viniera de donde viniera, lo que ha valido no pocos disgustos y encontronazos con el poder.

Esta mañana, a tan solo unas horas del concierto que le devuelve a su tierra, la ONCE presenta el cupón que dedica a Miguel Ríos y sus 60 años en la carretera. No es el primero, ya en abril de 2011, cuando nos hizo creer que se retiraba –algo que afortunadamente no ha ocurrido–, la ONCE imprimió cinco millones de cupones con su cara y la leyenda ¡Hasta siempre Miguel!... ¡Si alguien le hubiera dicho a Mike Rivers en sus comienzos que la ONCE le iba a dedicar dos cupones a su carera, le hubiera mandado a espigar!

Un tipo que confesó que se retiraba porque le daba miedo convertirse en su propia caricatura, no tiene el cuerpo para componendas y por eso no las hay tampoco en su carrera que como la banda sonora de su vida, ha sido y sigue siendo ... Todo a pulmón.

“Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón”.