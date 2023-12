Confieso mi ingenuidad al haberme sorprendido por la respuesta del Partido Popular negándose a aceptar la propuesta de crear una comisión de trabajo y diálogo que el jueves les ofreció el Presidente del Gobierno en una entrevista en Antena 3.

En esta propuesta, Pedro Sánchez ofreció dialogar con el Partido Popular en la idea de buscar un acuerdo respecto a la nueva financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la modificación del artículo de la Constitución que permita eliminar el término “disminuidos” para adaptarse a una denominación adecuada.

Si continúo en modo ingenuo, me inclinaría a pensar que la respuesta del Partido Popular sería una pose para hacerse de rogar y continuar con su durísimas críticas al Gobierno pero que aceptará finalmente un diálogo sobre esos asuntos, aunque sea en un formato diferente que no se llame comisión de trabajo.

Negar el diálogo no entra en mi concepción de la política, más aún si se trata de encontrar consenso con asuntos importantes para la vida de la gente. La financiación de las Comunidades Autónomas es uno de esos asuntos porque es evidente que mejorar el actual sistema y hacerlo con criterios de equidad permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos que, (como es el caso de la sanidad, la educación o los servicios sociales), están en manos de las autonomías.

Negar el diálogo para continuar en una actitud crítica al Gobierno haga lo que haga y ofrezca lo que ofrezca, es una pésima noticia porque nos deja a la ciudadanía con una oposición que incumple su obligación de ser una oposición útil, y no hay nada peor que ser lo contrario en política.

No hay excusa válida para no aceptar el diálogo diga lo que diga quien se niegue a ello porque no se puede aceptar la negativa a construir puentes entre los dos partidos mayoritarios, mientras que se trabaje en construir muros. En mi ingenuidad, me atrevo a pedir al Partido Popular que rectifique porque estoy seguro que si se dialoga y se llega a acuerdos sobre esos asuntos, la inmensa mayoría aplaudiremos aliviados.