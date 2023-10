Ya lo dijo Platón: la única realidad es la de los números. Nuestra política lo reafirma: el Gobierno de, por ahora, el Reino de España, depende del número. En concreto del siete. Siete son los diputados que consiguió el partido del huido y cobarde presidente por unos ocho segundos de la República de Cataluña, cuyo nombre no quiero ni citar, parafraseando al genial Miguel de Cervantes. De esos siete magníficos chantajistas depende que el presidente en funciones siga siendo presidente y con él todos sus ministros y ministras paniaguados, así como todos sus diputados y diputadas, palmeros y hooligans encendidos, que no levantan la voz aunque representen a territorios que van sufrir el robo de los siete de la República de Cataluña. A ellos seguro que no les afectará en el bolsillo.

Esos siete y su cobarde jefe, tal que banda de atracadores del Oeste, han puesto cifra a lo que según ellos le debemos todos los españoles, para eso seguro que utilizan la palabra, y el montante total del asalto es de 450.000 millones de euros, casi medio billón de euros, con b de bandolerismo y yo diría que con v de violación a nuestra Constitución. Para comparar con nuestra antigua moneda, son casi 75 billones de pesetas.

Así puestos y haciendo números, resulta que según los datos estadísticos, la población de España era de 48.345.223 habitantes en el segundo trimestre de 2023. A ese total restemos, los 7.899.056 habitantes de Cataluña y los 2.224.797 habitantes del País Vasco y nos quedan 38.221.370 habitantes. Para redondear y no andar con restos incomodos, resulta que a cada uno de esos 38 millones de españoles le toca pagar casi 12.000 euros por cabeza. He eliminado a los habitantes del País Vasco pues como sabrán ellos tienen su particular concierto económico que no se caracteriza en absoluto por contribuir según su riqueza sino más bien lo contrario. Y a los gallegos no sabría que decirles, a lo mismo junto a los navarros puede que hubiera que eliminarlos de la cuota que al parecer debemos pagarles los españoles a la República de Cataluña.

No me cabe duda que los partidos progresistas del Gobierno estarán muy de acuerdo en que los españoles, tan bondadosos, paguen esa deuda para que convivamos en paz y armonía y con ello aseguremos un gobierno de izquierdas que lucha por la igualdad entre todos. Ya podemos buscar debajo de las piedras el dinero, imitando la búsqueda que Sánchez hace de esos votos que le van a permitir que los españoles hagamos el primo. Como el siete, impar y primo. Vale.