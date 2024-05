Pagar en los museos

La Junta de Andalucía piensa acabar con la gratuidad de los museos (los ciudadanos de la UE no pagan ahora) a partir de este verano. Entre dos y seis euros serán los precios por la visita, mientras estudia la posibilidad de beneficiar de algún modo al público local. En Granada se verían afectados por esta medida dos museos muy visitados por los granadinos, de un lado el de Bellas Artes, casi paso obligatorio cada vez que se va a la Alhambra, la Casa de los Tiros, un lugar que ha ido creciendo en visitas, y sobre todo el Arqueológico y Etnológico, también situado en un enclave muy turístico. La misma Consejería que se opone a la tasa turística por su supuesto efecto disuasorio (si puede tener tal cosa un par de euros al día para un turista) no ve ese evidente efecto en el cobro en los museos, que no olvidemos, no son espacios turísticos, sino culturales. El acceso a la cultura no debe tener frenos de ningún tipo.