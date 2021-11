En el siglo XXI sufrimos contaminación ambiental, del aire y el agua. Contaminación lumínica, sensorial y acústica.

Un hecho hizo saltar las alarmas en Francia. En el confinamiento por la pandemia del Covid, en mayo de 2020, un hombre mató a un gallo en la región de Ardech porque le molestaba su canto. En enero de 2021 el Parlamento francés aprobó la Ley del Patrimonio Sensorial Rural.

Como reflejo de la legislación francesa, en España, el Ministerio de Cultura solicitó en abril de 2021 que "el toque manual de campanas" fuera inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad". También ha surgido el proyecto Soun Earth Legacy, organización que tiene entre sus objetivos fomentar la conservación del legado sonoro del planeta.

El Ayuntamiento de Ribadesella, en el Principado de Asturias, defendió su patrimonio sensorial sacando este verano un cartel sarcástico que avisaba a los turistas de que "los campanarios suenan regularmente, los gallos cantan temprano, los rebaños emiten sonidos y algunos llevan cencerros, que los tractores circulan y que los caminos no son autopistas", y concluye con la recomendación "si no puede soportarlo tal vez no esté en el lugar correcto".

Aquí ocurre que se tiene poca conciencia de que este Patrimonio Sensorial existe y que está siendo pisoteado por el ruido de los coches y las motos, por los músicos ambulantes que amplifican el sonido, pese a estar prohibido, por los locales y las terrazas que ejercen un ruido que tapa cualquier paisaje sonoro natural. Y lo que es peor, las propias instituciones públicas con celebraciones, convites y conciertos de música pop en monumentos, sin limitadores de decibelios, invadiendo todo el entorno patrimonial de la ciudad.

En este sentido mencionar las investigaciones de Almo Farina sobre biosemiótica y paisajes sonoros; las de Álex Gálvez-Pol, que ha elaborado el Mapa emocional de Mallorca; o el proyecto mixto de Luis Martínez Otero, CSIC y la UMH de Alicante.

El respeto y protección del Patrimonio natural y sensorial se convierten en elementos fundamentales en el siglo XXI, para el bienestar de la población y para un turismo de calidad que cada vez más no solo quiere ver un escenario de postal sino oír, oler y degustar realidades auténticas y singulares.

No hace mucho en el Albayzín y Sacromonte se podía escuchar el amanecer de los gallos, el balar de las ovejas, el canto de los ruiseñores o contemplar el vuelo de una mariposa, hoy solo nos queda el continuo claqueteo de las ruedas de las maletas de los turistas sobre el empedrado. El Patrimonio sensorial es una certera radiografía de la salud o deterioro de una ciudad.