Pradollano pueblo

Andan con un enfado bastante grandilocuente los vecinos de la urbanización de Pradollano, allá arriba en la Sierra. Tanto es así que hasta han pedido la independencia de su pueblo matriz, Monachil, porque no les hace caso. Denuncian el "abandono" que sufre el núcleo de población que supone una de las mayores industrias de la provincia de Granada, la de la nieve, que realmente, y pese a que el verano ha sido bueno, sigue estando más pensada para el invierno que para el resto de año. Cuando el manto blanco se va se notan las costuras de la urbanización, un espacio que podría estar mucho mejor de lo que está. El marrón de gestionar un lugar tan importante pero a la vez tan alejado no es fácil. El Ayuntamiento de Monachil, evidentemente, no se quiere desprender de su gran joya, pero las quejas de los vecinos no son nuevas, y siempre se recuerda lo que cuesta que haya retén de bomberos desde que se quemó el Lodge. Ahora quieren unirse a Güéjar Sierra, que está igual de cerca que Monachil, pero que no ha dicho esta boca es mía. Todavía la Sierra se independiza antes que Cataluña.