Procede una suspensión de sueldos

Donde dije digo, resulta que ahora digo Diego, total quién se va acordar de lo que dijo cuando no era presidente. Es a brochazos la filosofía del hombre que cumplió la ilusión que le alentaba su esposa y que no era otra que vivir en la Moncloa y disfrutar de sus gabelas. Ya sabe, el Falcon y similares, que no hay transporte mejor para ir a bodas, bautizos y comuniones que un avión como Dios manda. Y ahí estamos desde aquel domingo de abril en que fuimos a las urnas, con un gobierno en funciones que funciona de aquella manera sin que se vea la salida. Pactos, pactos y pactos que no ven la luz y el otro día, un ingenioso de los que vivaquean en las redes dio con la que puede ser la tecla adecuada para que suene la música. La solución es que haya suspensión de pagos a políticos hasta que se pongan de acuerdo y saquen a España del atasco en que la han metido.