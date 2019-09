Promesas veloces

La alta velocidad entre Granada y Sevilla llegará pronto, aunque no a finales de septiembre como se anunció en su momento. Dar fechas para la inauguración de una infraestructura es necesario para que las obras no se eternicen y para tener un marco temporal más o menos claro. Por esta razón no tiene mayor importancia si una infraestructura se retrasa unos días, siempre y cuando esos días no se conviertan en años. Los trenes AVANT cubrirán los servicios de media distancia más pronto que tarde. Pero esa misma seguridad no se tiene con otros infraestructuras como la Segunda Circunvalación, que tendría que estar inaugurada hace años. Aquí, cuando los plazos se estiran más de lo razonable, es cuando el ciudadano sí empieza a sentir hastío por las promesas incumplidas. Los granadinos hicieron un máster en paciencia con la llegada del AVE, que por fin se materializó el pasado mes de junio. Ahora muchos esperan que la alta velocidad nos conecte también con Málaga y Sevilla, en muchos casos por temas laborales. No parece que tengan que esperar mucho más tiempo...