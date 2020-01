Es opcional, pero si va a leer esta columna puede hacerlo escuchando: Cara A) The Piano Has Been Drinking (Tom Waits). Cara B) The Slow Descent Into Alcoholism (The New Pornographers).

"Desenrosca el tapón, empina la botella y bebe. No nota la diferencia: no se siente ni mejor ni peor después de haber bebido. Lo único que ha conseguido es evitar sentirse lo mal que se hubiera sentido de no haberlo hecho". Russell Banks. Leña.

"La bebida es algo extraño". Raymond Carver. Belvedere.

"La bebida me ayuda mucho. Me parece que es lo único que me ayuda a mantener la calma". John Cheever. Diarios.

"El alcohol es como el amor: qué bueno es al principio". Frédéric Beigbeder. Windows of the World.

"Qué ginebra más fenomenal era esa". James Joyce. Ulises.

"Le pregunté por sus aspiraciones y me respondió: Beber". Jack London. El pueblo del abismo.

"¡Por Dios! Si nuestra civilización tornara a la sobriedad por un par de días, al tercero, moriría de remordimiento". Malcolm Lowry. Bajo el volcán.

"¿Sería posible que pensar en el pasado bebiendo whisky fuera un sedante?". Norman Mailer. Los tipos duros no bailan.

"Mi padre decía que un bar no era un sitio al que uno quería ir, sino un sitio en el que uno acababa". Richard Ford. Celos.

"¿No añoraba atrozmente a mi padre? ¿No me gustaba el alcohol como un medio para conocerle? ¿No eran mis hermanos lo mismo?". Donald Antrim. Los cien hermanos.

"A medida que envejeces, ya no tienes la cabeza de antes para la bebida. No puedes emborracharte como en los viejos tiempos. Así que bebes menos y lo disfrutas más, y acabas tan mamado y ciego como antes". Julian Barnes. Higiene.

"Temiendo: Mañana será un día vacío y estaré pensando, ¿por qué he bebido tanto?". Luis Martín-Santos. Tiempo de silencio.

"Si quieres tener una gran influencia política y seguir siendo mujeriego, drogadicto y alcohólico sólo tienes una opción profesional, y es el periodismo". Roger Ailes. America's Talking. 12 Horas de Televisión en Directo.

"Pero no hay periodista abstemio, Zavalita. El trago inspira, convéncete". Mario Vargas Llosa. Conversación en La Catedral.