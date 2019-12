No valoraré la sentencia del TJUE sobre la inmunidad parlamentaria del señor Junqueras, pues doctores tiene el derecho y no creo que mi opinión aporte nada interesante. Leyendo a quienes saben, es evidente que ni perjudica al juicio, ni modifica su sentencia, ni cambia la situación de los condenados. Es más, deja meridianamente claro el garantismo de nuestro sistema penal al ser el propio TS quien solicitó la aclaración. Lo ridículo es el uso partidista, interesado y torticero de la sentencia que, como es habitual, se critica sin leerse. Los separatistas catalanes creen que Europa les proclama la independencia; la izquierda más allá del PSOE, loca por tocar poder, no sabe cómo contentar a los conmilitones del señor Junqueras para apuntalar el gobierno de colaboración o regateo que negocia con ERC y la derecha más castiza de la piel de toro, ansiosa por encontrar un enemigo exterior que haga cerrar filas a sus resucitados Tercios de Flandes virtuales, ha encontrado en la Unión Europea, el chivo expiatorio en el que volcar todas sus frustraciones.

Ser nacionalista español es tan legítimo como serlo catalán, flamenco, occitano o tirolés. Parafraseando el inicio de Ana Karenina podríamos decir que, al igual que todas las familias felices, "todos los nacionalismos se parecen". Y no hay nadie más feliz que un nacionalista. No habrá en el mundo paisaje más bucólico que el que otea desde su granja, ni historia más apasionante, ni pueblo más virtuoso, heroico y valeroso, ni más bellos amaneceres ni ocasos. El nacionalismo es tan legítimo como cursi y aldeano.

Así que sépanlo: en Europa nos odian porque nos tienen envidia. Ingleses, franceses, belgas y holandeses conspiran contra nosotros desde tiempos inmemoriales y por eso el TJUE sentencia contra España. Entonces, ¿qué debemos hacer los españoles de bien? Dejar la UE, creación diabólica de protestantes y enemigos seculares de España. ¿Y después? Pues supongo que habrá que reconquistarla, reponer el Trono y el Altar, resucitar la Santa Inquisición, instar Autos de Fe y exiliar a ilustrados, liberales y librepensadores. Y a toda esta explosión de nacionalismo de zarzuela y entremés, por si no lo saben, le han llamado Spexit. Les ha quedado un poquito espeso. Qué también tiene su gracia que pudiendo bautizar al movimiento que encarna la España eterna en la lengua de Cervantes lo hayan hecho en la burda jerigonza de la pérfida Albión.