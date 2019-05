Suena bien, demasiado bien

Comienza la siguiente fase tras el Día de la Cruz y la Noche en Blanco que llenaron las calles de Granada durante dos días. Ahora, la próxima estación de la capital son los festivales musicales. La primavera es para ver conciertos a la fresca y en Granada durante este mes hay dos citas importantes entre el En Órbita y el Bull Music. Unos festivales, que junto al del Granada Sound de septiembre y los otros conciertos que se hacen en la ciudad, reportan seis millones de euros entre alojamientos, logística, profesionales... Al menos, esas son las cuentas que hace el alcalde Cuenca y que no sabemos muy bien de dónde salen, como tampoco sabemos muy bien cuál es exactamente el apoyo económico de la ciudad de Granada que reciben estos festivales de iniciativa privada. Que la música en las calles, plazas y descampados es una noticia fenomenal para la gente joven y la no tan joven, no cabe ninguna duda. Quizá, a algunos adultos les moleste el ruido esporádico de un fin de semana de festival. Pero, que no estaría de más saber cuál es el origen de los datos. La música suena bien, pero ¿la letra es cierta?