Titulares 28-D

Hoy resumimos los titulares de la prensa nacional e internacional. Los partidos socialista y popular han alcanzado un gran acuerdo y pactan por unanimidad los temas pendientes de la legislatura. Los portavoces del PSOE y el PP declaran: "Nos hemos dado cuenta que estamos de acuerdo en casi todo, pues nuestro máximo interés es España. Qué tontos, no nos habíamos dado cuenta antes". Los ministros comunistas han dejado sus carteras y son nombrados embajadores en Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte y Cuba. Los nombrados expresan su satisfacción por poder ir a esos paraísos donde no gobiernan los capitalistas de mierda. Puigdemont, al conocer el acuerdo, intenta regresar a España, pero la Guardia Civil lo devuelve a Bruselas para que allí siga consultando a su peluquero. El PNV se muestra satisfecho con el acuerdo, el cupo vasco no se toca. ERC ha protestado por no haberle dado una traducción al catalán del acuerdo. El Ministerio de Educación promueve una nueva reforma educativa donde se reafirma que el aprobado se alcanza con un cinco. "Quizás las leyes anteriores no lo habían dejado claro y se creaba confusión entre el profesorado", declara el Secretario de Estado del Ministerio. El sindicato de estudiantes se plantea movilizaciones por lo que considera una medida totalmente desproporcionada. Se ven pancartas donde se lee: "El cinco por ahí te la…".

El partido republicano de los Estados Unidos nombra a una afroamericana, hija de emigrantes de Haití, y declarada proabortista como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Esperan ganar así a los demócratas. Donald Trump sufre un ataque al corazón del que se recupera satisfactoriamente. Putin le muestra su apoyo y retira los tanques de la frontera con Ucrania. Israel decide derribar los muros que aíslan a los palestinos y piensa cumplir, en breve, todas las resoluciones de la ONU que lleva más de medio siglo sin acatar. Los países árabes reciben con escepticismo la noticia y puntualizan que en todo caso se declararán la guerra entre ellos para que Oriente Medio o Próximo no pierda protagonismo mundial. No podemos tolerar que piensen que somos irrelevantes, manifiestan varios jeques.

En deportes conmoción culé: Messi abandona el PSG y en enero jugará con el equipo que dice le puede asegurar "ganar de una puñetera vez la Copa de Europa". Messi se viste de blanco. Las acciones del grupo ACS suspenden su cotización en bolsa durante unas horas. Los jeques árabes siguen cabreados y se piensan abandonar las ligas europeas: el mercado mundial estuvo a punto de colapsarse. No se había visto nada igual desde el crack del 29. Estas cosas solo pueden pasar hoy. Vale.