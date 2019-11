¿Hay alguien por ahí?

Lo que sí queremos saber y además nos preocupa mucho, es lo que vaya a pasar con este país en adelante. Y con esta comunidad autónoma y con la provincia y -sobre todo- con nuestra ciudad y Área Metropolitana, esta Granada de nuestras entretelas, que se duerme ante el incierto futuro y el inestable presente, en manos de un alcalde de escaparate, que deja pasar los días, las semanas y los meses sin hacer absolutamente nada útil, sin saber qué hacer con la ciudad, si herrar, quitar el banco o matar a la mula. ¿Democracias…? La cosa parece mucho más una broma numérica de birlibirloque del mago Roque, un cruce audaz de trileros, una despreocupación por la cotidiana lucha o simplemente un no saber por donde sigue esto. No podemos seguir así, a la espera de la nada y dando igual que llueva o que escampe. Así estamos. Luego nos quejaremos de que nos pilló el tren… Con Luis Salvador en la Alcaldía, ni conductor ni fogonero.

Los políticos de nuestra nación -y no me refiero a la pollada -en Granaíno- de nación de naciones- siempre llamada España, tienen que darse cuenta de que esas preocupaciones suyas no son las que al ciudadano común interesan. Padecen un divorcio intelectual: a una sufrida votante ama de casa, lo que le interesa de verdad son los precios que hay en el mercado -ya sea Merca 80, Plaza Larga, San Agustín o Pescadería- y a los demás pacientes electores, saber si -¡por fin!- podrán llegar a fin de mes con sonrisa o sin trabajo, si lo que han dicho en campaña electoral va a ser verdad o fue sólo un espejismo...

Hagan algo para que la gente -como dicen con displicencia los de Podemos- vuelva a creer las promesas que ustedes ofrecen, ese futuro ilusionante que nos hacen entrever tras las urnas electoras, tras los puñados de sobres con votos y tras toda esa parafernalia, tramoya, teatrico y liturgia civil que se repite con cada elección. Y van cuatro en cuatro años...

Crece la derecha. ¿Ese es el problema?... ¡Ozú! El PSOE pierde en el camino de casa al colegio electoral la friolera de ochocientosmil votos, uno tras otro. Y les da la risa y por aplaudir, felices... Tezanos dice que él no es bruja, ni Lola ni adivina. Los de Podemos ni comentamos, allí no pasa nada, van a ser ministros, aunque no duerma Sánchez nunca más… Los indepes catalanes, a lo suyo, candelas y barricadas, ahora en La Junquera: se cagan en Moncloa, ¡Mira tú!… Ciudadanos se disuelve como sacarina en el café. ¿Y todavía no se enteran? Sólo tienen un camino: demuestren saber, demuestren ser capaces, ¡salgan de esa parálisis! Cobran para ello, ¿no? Hagan lo que dicen, ¡lo que prometen! Apliquen sus programas. ¿Hay programas o sólo interesaban los sillones? ¿Qué fue de las promesas de hace sólo unos días? ¡Eh!, ¡Oiga! ¿Hay alguien por ahí? ¿O no?