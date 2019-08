Que el pasado jueves 8 de agosto se cumplieran 50 años de que entre las 11:30 y las 11:40 de la mañana del mismo día de 1969 Iain MacMillan hiciera la fotografía de la portada del Abbey Road ha sido justamente celebrado por los medios y las redes. Supongo que el próximo 26 de septiembre también se celebrará el 50 aniversario de la edición de este LP -que en España se comercializó un mes después- al igual que el 8 de mayo de 2020 se hará con la de Let It Be, su último álbum. Aunque como éste apareció cuando ya se sabía de la disolución del grupo y tuvo tantos problemas de producción, después de que Lennon -en uno de sus arrebatos agrios- sustituyera al genial productor musical George Martin por Phil Spector, son muchos quienes consideran Abbey Road el último álbum puro de los Beatles.

Bien están las celebraciones porque esta fotografía es uno de los iconos del siglo XX -¿cuántos, incluido un servidor, no han ido, van e irán a fotografiarse en este paso de cebra frente a los estudios en los que se grabaron los discos que cambiaron la historia de la música?-y porque este álbum es una de las cumbres de la música no sólo popular del siglo pasado. Pero estoy seguro de que a muchos, como a mí, les dio un repeluco mientras se decían: "¿50 años ya?".

Pues sí. ¡50 años ya! ¿Es posible? Lo es. Hace medio siglo que, un octubre del 69, pusimos la aguja de nuestro tocadiscos por primera vez sobre los primeros surcos del LP y empezó a sonar Come Together. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte… Y eso que no somos de sus coetáneos más viejos porque para mi quinta, que es la del 52, los Beatles -cuyos componentes nos llevaban una década- nacieron y murieron demasiado pronto: teníamos 11 años cuando tuvieron su primer éxito, 15 en la cumbre del Sgt. Peppers y 18 cuando se separaron. Por decirlo en sevillano: teníamos 12 años cuando en el Palacio Central se estrenó en septiembre de 1964 el documental Los Beatles llegan a la ciudad y cuando el 23 de octubre de ese año se estrenó en el Coliseo Qué noche la de aquel día, y 14 cuando en este mismo cine se estrenó Help! el 17 de marzo de 1966.

Éramos demasiado jóvenes, apenas adolescentes, en los cinco primeros años de los solo ocho que vivió el grupo. Y ahora… ¡Ahora hace 50 años del Abbey Road, hace tres que nos alcanzó When I'm Sixty-Four y los supervivientes Ringo y Paul son abueletes de 79 y 77 años.