La semana pasada circuló un meme con la importantísima victoria del Granada ante el Nápoles. En el chiste se veía una clásica maritoñi granadina con un 2 a su lado y un rosco (cero en argot futbolero) al lado de las napolitanas. Vaya que el conjunto granadino le 'coló' dos chicharros al equipo napolitano, el de Genaro Gattuso que desde la banda de Los Cármenes no se veía tan fiero como cuando se vestía de corto y los rivales temblaban por la salud de los tobillos. El júbilo de los rojiblancos estos días es tal que no para de crecer la iconografía en torno a los de Diego Martínez, al que comparan con el jefe de un ejército de soldados, algunos literales. El Granada CF es un club que hasta hace no mucho dudaba de su existencia y que se enfrentaba a imágenes tristes como la de sus jugadores desahuciados y durmiendo en vestuarios de Los Cármenes como si el estadio fuera la 'segunda casa okupa' de la ciudad. Ahora se pasea con esmoquin por Sevilla para recibir la Medalla de Andalucía y envidia, entre otros del 'frente boquerón'. El Granada CF (sí, el Club de Fútbol para los iniciados) hace tiempo que se 'papeó' a eternos rivales. Ahora va a comerse las napolitanas.