Un digestivo tras la cena

Juanma Moreno ha abierto el grifo, como le gusta decir en sus intervenciones, y desde este jueves nos podremos mover entre las ocho provincias de Andalucía. Está claro que esta medida es agua de mayo para los hosteleros, aunque estemos en abril, y un pequeño rayo de esperanza para los hoteles que tienen por la noche todas las luces de las habitaciones apagadas. Además podremos cenar y tomarnos un digestivo con cierta tranquilidad sin estar mirando el reloj a cada segundo, porque podremos estar hasta poco antes de las 23:00 horas siempre y cuando estemos, como Cenicienta, antes de esta hora en nuestras casas. La cuarta ola no ha sido tan dañina como las anteriores y la vacunación también ha puesto su granito de arena. Por supuesto que habrá que esperar al menos dos semanas para comprobar que este grifo abierto no supone un repunte del coronavirus, que según aseguran los expertos se está comportando de forma similar al enjambre sísmico. Eso sí, no hay que perder la cabeza como los que fueron a la fiesta en el cortijo de Dúrcal, que para más inri y desvergüenza acabaron agrediendo a dos agentes.