La publicación de que el rey honorífico tendría una hija secreta llamada Alejandra nacida de una relación extramatrimonial con una mujer de la aristocracia española supone otro tema más para el debate entre monárquicos y republicanos. Según otras publicaciones, ya sería el séptimo hijo de su majestad, de ellos, cuatro ilegítimos. El asunto no es menor ya que, como dijo Yolanda Díaz a Évole, en la próxima década su gobierno trabajará por traer a España la República. Vista la incesante campaña para minar cada cosa que haga el rey Juan Carlos, y en consecuencia la monarquía parlamentaria, la maquinaria republicana lleva activada desde hace ya cinco años. Para evitar líos tan gruesos como estos, los reyes, deberían prevenirlos de manera muy sencilla: o se hacen la vasectomía una vez asegurada la sucesión o que se pongan preservativo que salvaguarde el honor de la institución por estas vidas disolutas. A los reyes se les exige una vida ejemplar, aunque no sabemos cuál es el modelo perfecto: ¿la vida de un Papa comprometido a la abstinencia sexual? ¿Una vida higiénica a nivel económico, neutralidad política y educativa…? ¿Pero, y los amoríos? ¿Puede un rey divorciarse una vez asegurada la continuidad de la corona dependiente de la herencia genética? ¿Es suficiente garantizar que un bastardo no tenga derechos sucesorios? Nada de esto es novedad ya que en la historia de las monarquías se ha sabido que muchos reyes han mantenido sus matrimonios, cara a la galería, a pesar de tormentosas relaciones conyugales. El que sí se ha divorciado desde su trono ha sido el Rey Mohamed VI de su esposa Lalla Salma. Huelgo detenerme en reyes africanos acusados de asesinar a sus mujeres. Si la actual reina Letizia está divorciada, no de un rey, pero sí de su primer príncipe azul, ¿qué le impide a un regente concluir su relación oficial para iniciar otra nueva? La salud de la democracia no pivota en torno a un buen o mal matrimonio regente. La democracia es mucho más que el resultado de las relaciones extramatrimoniales. La nueva ley de familias de Ione Belarra contempla 16 tipos de familia, desde la "homomarental", pasando por las "reconstituidas", "múltiples", a las "interculturales". Pues hay que sumar otro tipo de familia, la Real. Si la diversidad es lo normal para todos, lo normal es la diversidad que habita dentro de la familia real española.

Lo que no supone, en absoluto, una brecha en la historia oficial de la institución.