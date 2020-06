La españa de 'El pisito'

Alguien se acuerda de los jóvenes. Desde Fadeco, la Federación de Promotores de Andalucía, se lanzó ayer la propuesta interesante de que la Junta habilite avales parciales y reducciones fiscales para ayudar a los jóvenes a comprar su vivienda. Y es que en esta España que por momentos no difiere mucho de aquella de los años 50 que plasmaron a la perfección Rafael Azcona y Marco Ferreri en El pisito, alguien debería acordarse más a menudo de los jóvenes que a fin de cuentas no son los jóvenes sino el relevo y tras ese relevo vendrá otro. Es decir, seguir haciendo cantera y país permitiendo que las generaciones se vayan sucediendo las unas a las otras en las mejores condiciones. Sin embargo, lo cierto es que el camino de piedras que se abre para buena parte de la juventud es duro y escarpado. Poco claro. Pero a quien no le gustaría a una edad lógica empezar a independizarse, pensar y vivir bajo su techo y poder incluso tener derecho a unas vacaciones al año cuando proceda. En definitiva, está bien que alguien se acuerde de los jóvenes en esta España que algún día debería dejar de parecerse a aquella de El pisito.