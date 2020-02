Una fachada no es el espejo del alma

Jugamos diariamente a coleccionar prejuicios. Esto es así o asá, el de allí tiene cara de no ser buena gente y el de más allá de qué ira por la vida con esas pintas. Pero es casi seguro que nos equivocamos y que vivimos obsesionados con la imagen y el aspecto cuando en realidad ni las caras ni las fachadas de los edificios son siempre el espejo del alma. La de este bloque antiguo en la capital muestra el deterioro y el hollín del paso del tiempo, aunque quién sabe si en el interior de esta vetusta construcción no hay más vida que en otros lugares que por fuera se empeñan en demostrar que no están muertos.