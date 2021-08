De Corleone a Toretto, el cine está lleno de ejemplos que nos demuestran la importancia de cuidar a la familia, ya sea sanguínea o no, porque puede que en el futuro seamos nosotros los que necesitemos que la familia nos cuide. Puede sonar algo egoísta dicho así, pero es que no podemos pedir a los otros lo que nosotros no le damos. Porque, como dice Ana Iris Simón, "la familia es el único patrimonio que merece la pena"