Un gigante para Armilla

El comité provincial de alertas se reúne este mediodía para estudiar la evolución epidemiológica de la provincia y decidir qué localidades van a estar cerradas perimetralmente al menos una semana. Granada capital está al borde de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, la línea roja de las restricciones, pero su vecina Armilla está en 513, por lo que si no baja en estas horas los vecinos se verán abocados a no poder salir del término municipal. Y en Armilla está el centro comercial Nevada, con más de 120.000 metros cuadrados y cerca de 300 tiendas que podría quedarse de nuevo sólo para los armilleros. Sinceramente, no se acaba de entender que un espacio de estas características, en el que el 95% de las personas que acuden no son de Armilla -el porcentaje es inventado, pero andará por ahí-, tenga que cerrarse para el resto de la provincia. Sí, está en Armilla, al igual que otras muchas tiendas de proximidad, pero debería de haber un término medio para que no se dañe más a este sector. Aunque claro, lo mismo piensan los hosteleros y tantos y tantos empresarios. Sólo queda esperar que la medida sea efectiva y corta en el tiempo. Si es que hay que tomarla.