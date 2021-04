La homofobia entre los jóvenes

Es muy preocupante que aún se produzcan agresiones homófobas. Conseguida la normalización legal y social de la homosexualidad tras una lucha que deja atrás siglos de marginación, vejación y persecución, la noticia de que en Alicante un grupo de 13 personas, al grito de "maricones, hijos de puta, iros de aquí, os vamos a matar", dieran una brutal paliza a un hombre fracturándole el tabique nasal, el pómulo y el fémur, se me representa como el ataque de un fantasma; es decir, de algo que afortunadamente está muerto pero sigue agrediendo e incluso matando. Y si muy preocupante es que esto suceda hoy, más lo es que los agresores hasta ahora detenidos tengan entre 14 y 19 años. ¿Qué veneno les han metido en la cabeza a estos menores y jóvenes nacidos en el siglo XXI para devolverlos a los tiempos de las palizas a los mariquitas y maricones?

No deberíamos perdernos en polémicas sobre algunas reivindicaciones que pueden considerarse exageradas, como la de la terminación en e para visibilizar a las personas que son o se consideran de género no binario, y atender a lo esencial: aún hay, no solo quienes consideran a los homosexuales pervertidos o degenerados, lo que ya de por sí es tan grave como considerar a los negros o a los judíos razas inferiores, sino que además les insultan, acosan, discriminan y agreden. ¿Mucho ruido por un caso aislado en Alicante? No. En las cuestiones que suponen exclusión, señalamiento y agresión a un colectivo no hay caso aislado o pequeño. Ya se trate de homofobia, xenofobia, racismo, machismo o clasismo. Todos (también lo último, que suele olvidarse) son delitos de odio. Algo que debe extirparse radicalmente a través de la educación y también de la represión, haciendo caer todo el peso de la ley sobre los agresores.

Las victorias sobre los prejuicios y las fobias son siempre provisionales. No se puede bajar la guardia. Siglos de persecución no se superan en pocos años. En el último mes se han denunciado agresiones homófobas en Madrid, Sabadell, Barcelona, Valencia o Alicante. Es cierto que están descendiendo en España. Pero esto es una buena y una mala noticia porque a la vez que denota una mejoría indica la persistencia de un mal. Piense cada cual lo que quiera. Pero respete. Tolerancia no es darlo todo por bueno, sino respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.