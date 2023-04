Los partidos que están a la izquierda del PSOE irán a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo divididos en dos bloques que encabezan Izquierda Unida y Podemos. El acuerdo alcanzado en la mayoría de provincias andaluzas no ha sido posible aquí, donde las consecuencias del divorcio de esta parte del arco político pueden ir mucho más allá y salpicar al resto de fuerzas. La diferencia entre concurrir por separado o en la misma papeleta -como ocurrió en 2019- supone también que los socialistas pierdan opciones de gobernar o que tengan que recurrir a un complejo tripartito. También afecta al lado de la derecha, con un PP que gana muchos enteros en sus cábalas por alcanzar el poder en instituciones como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de la capital.

¿Los motivos del desacuerdo? Las versiones no son claras y tampoco coincidentes: los puestos en las listas, la forma de elegir a los candidatos o el reparto del dinero que llega a los grupos políticos de cada institución… Pero además hay un factor personal y para verlo no hay más que acercarse un poco a los debates en redes sociales. No se dicen nada bonito y se habla hasta de "depuraciones". El actual portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos en Granada, el independiente Antonio Cambril, ha utilizado estos días una metáfora reveladora: “Llevamos más de dos lustros aguantando y vamos a ésta (en referencia al 28-M) como los indios mescaleros: pinturas de guerra, cuchillo en la boca, sobredosis de mescalina y sin miedo a la muerte”. Quien fue cabeza de lista de la confluencia en 2019 le explicaba a un cargo nacional de IU que ha vivido “un martirio de cuatro años” y que ha sufrido un “acoso diario” para que se apartada del cargo de concejal y corriera la lista.

Así están los ánimos. Pero la división reduce las posibilidades de éxito electoral. ¿Cómo afecta la Ley D'Hondt ante la situación actual? ¿Qué posibilidades tiene el PSOE de mantener la Diputación o el Ayuntamiento de Granada sin un socio fuerte a la izquierda?