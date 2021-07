Qué mal paga España la lealtad

El fomento del empleo en condiciones dignas, la erradicación de la marginación, la atenuación de la pobreza hasta reducirla a mínimos, evitar la caída de las clases medias -sustento de la estabilidad democrática- en la pobreza y la degradación de esta en la marginación, la sanidad, la educación y la seguridad deberían ser las prioridades de todo gobierno, muy por delante de otras. No es así. Se invierte mucho tiempo, esfuerzo y recursos en cuestiones no tan urgentes y en algunos casos caprichosas, insolidarias y egoístas.

Entre estas últimas, aventando ideologías apolilladas, están las reivindicaciones independentistas y nacionalistas de vascos, navarros y catalanes. Cuántos muertos en el caso vasco, cuántas desigualdades y agravios a las otras regiones y autonomías, cuántas tensiones y cuánto dinero, en los tres casos, nos han costado. Un arrastre medieval que el franquismo respetó y refrendó en varias ocasiones justificándolo incluso en sus últimos años (Decreto 1836/1974 de 31 de mayo de 1974: "La fortaleza de la integración histórica y política de España, lejos de resentirse, alcanza su completa realización con el reconocimiento de los derechos forales, que no son formas privilegiadas ni meros residuos personalistas de normas anacrónicas, sino verdadero y actual reflejo jurídico de realidades perceptibles en nuestro propio modo de ser y existir colectivos") y la Constitución refrendó en el Título VIII, capítulo tercero, artículo 149, punto 8º.

Una modesta columna no da para abordar tan compleja cuestión. Si la traigo hoy aquí es porque según el último informe del INE las tasas más altas de población en riesgo de pobreza se registran en Melilla (36,3 %), Ceuta (35,3 %), Extremadura (31,4 %), Canarias (29,9 %) y Andalucía (28,5 %), y las más bajas en Navarra (9,9 %) y País Vasco (10,0 %). Mientras los ingresos medios más altos corresponden al País Vasco (15.813 euros), Navarra (15.094 euros), Madrid (14.580 euros) y Cataluña (14.170), y los más bajos a Extremadura (9.147 euros), Murcia (9.850 euros), Ceuta (9.853 euros), Canarias (9.935 euros) y Andalucía (9.990 euros).

Es evidente que lo dicho por Arzalluz era cierto: "No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas". España no es la Roma que no paga traidores.