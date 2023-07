La de médico/a es sin lugar a duda una de las profesiones más demandadas en la actualidad y también, por qué no decirlo, una de las más valoradas de la sociedad. Los estudios de Medicina, de los más extensos del mundo académico, han requerido siempre un enorme esfuerzo y sacrificio. Además, para ingresar en la Facultad de Medicina, siempre se ha exigido una media de notas elevada. Pero hoy en día, ¿qué se necesita para ser médico? Lo cierto es que únicamente se requiere una media de nota entre el bachiller y la EBAU, literalmente astronómica, por encima de 13 (que equivaldría en mi época de estudiante, a algo así como más de un 9,3 sobre 10). Esta es la condición previa para poder iniciar una carrera, que te llevará por seis años de facultad, un año o dos de preparación para el examen MIR y otros cuatro o cinco para cursar una especialidad. ¿Y los demás requisitos? La vocación, responsable de trabajar para el bien de tus pacientes, sin esperar nada a cambio. Las habilidades sociales para enfrentarte día a día a situaciones vitales de personas, muchas de las cuales sufren y necesitan establecer una empatía con el cuidador de su salud. La compasión, entendida como la comprensión del sufrimiento humano, tras ponerse en el lugar del que sufre. En palabras de Unamuno: “Estar con el enfermo sin ser el enfermo”. Estas cualidades no se valoran antes de ingresar en la facultad. Y aunque pueden adquirirse a lo largo de los años con entrenamiento, tampoco se enseñan ni se evalúan en el actual plan de formación académica. Y por experiencia, algunos/as no las adquieren ni siquiera durante la formación especializada, a pesar de una constante interacción con los pacientes en esa época. Son profesionales que deberían dedicarse a especialidades, donde no haya una relación directa con las personas. Muchos de los mejores profesionales de la medicina que conozco, con amplios conocimientos y sobradas cualidades para el ejercicio de la profesión no podrían haber ingresado en la facultad de Medicina con los requisitos académicos exigidos en la actualidad. Por todo ello ahora que, por el déficit de profesionales se plantea la necesidad de ampliar la oferta de plazas en las facultades de Medicina, bien estaría reflexionar sobre la necesidad de poner en valor y considerar algunas de las aptitudes comentadas, que a mi juicio son primordiales para ser médico.