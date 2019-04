El momento de la reflexión

Campaña y se acabó. Ahora nos toca reflexionar. ¿Lo escuchan? No, no es el silencio. ¡Ohhhmmm! Es el sonido de nuestra profunda meditación tras semanas de sopor siguiendo el día a día de los candidatos. Decíamos al principio que se acaba una campaña en la que ha habido temas que han acabado rallando el disco pero otros que apenas se han tocado. Quizás sea verdad que los políticos tienen algo de dignidad. Temas como el de las condiciones el trabajo. No, no hablamos solamente de salario y horario, que es algo importantísimo, sino de cuestiones como el bienestar en el puesto de trabajo. Precisamente, mañana coincide el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con las urnas. Y hubiera estado bien que durante estas semanas campañiles se hubiera puesto el acento un poco más sobre temas serios como que, a veces, los trabajadores llegan a situaciones extenuantes. No ya por echar más o menos horas, sino por la desvergüenza de algunas patronales sin escrúpulos que se olvidan que sin la maquinaria de abajo, la humana, nada de esto funcionaria.