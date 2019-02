Decenas de miles de ciudadanos llegados de toda España se concentraron ayer en torno a la madrileña Plaza de Colón para protestar por las cesiones del gobierno a los independentistas y exigir al presidente Sánchez que cumpla su promesa de convocar elecciones a la mayor brevedad.

Hace quince años, durante la jornada de reflexión electoral, un sms anónimo -Facebook estaba en pañales y el pajarito azul aún en el cascarón- llegó al teléfono móvil de centenares de madrileños: "¿Aznar de rositas? ¿Le llaman jornada de reflexión y Urdaci trabaja? Hoy 13-M, a las 18 h, sede PP Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad ¡Pásalo!". La convocatoria fue amplificada por Rubalcaba -"necesitamos un gobierno que no nos mienta"- desde la sede del PSOE y por la Cadena Ser, que desplegó en aquellas horas infaustas una intensa actividad de agitación y propaganda, en la que se pringaron hasta el Carrusel Deportivo y los puritos de Pepe Domingo. El resultado fue una ola de protestas por todo el país, que provocó un vuelco electoral y la llegada al gobierno del que, hasta la llegada de Sánchez, ha sido el peor presidente de la historia reciente de España. A generar un clima de tensión insoportable -eso sí que era crispación, queridos progres míos- contribuyeron también las gentes del cine, que rodaron en tiempo récord el documental colectivo ¡Hay motivo!, estrenado un par de días antes de los atentados con el propósito, expresamente manifestado, de propiciar un cambio de gobierno en las inminentes elecciones. Todo exquisitamente democrático.

La izquierda que presumía -y presume- de aquellas movilizaciones al límite del reglamento, se echa ahora las manos a la cabeza por la concentración de Colón en defensa de la soberanía nacional y de la Constitución como marco de convivencia. Los que encontraron razones para violentar una jornada de reflexión no ven motivo alguno, sin embargo, para la convocatoria pacífica de ayer. Les voy a dar unos cuantos: el ofrecimiento difuso de una reforma de la Constitución que permita un referéndum de autogobierno; el traslado de los presos del 1-O a cárceles catalanas, donde han tenido carta blanca; la tolerancia con los lazos amarillos; la presión a los jueces del procés y las declaraciones de varios ministros a favor de un eventual indulto a los políticos independentistas en caso de condena; las instrucciones a la Abogacía del Estado para que no acusaran por el delito de rebelión, lo que implica penas mucho más leves; la lluvia de millones para Cataluña que prevé el proyecto de Presupuestos que está pendiente de aprobación; la cumbre 'bilateral' de Barcelona y la mesa de partidos coordinada por el famoso relator internacional. ¿Ustedes que creen, hay o no hay motivos?