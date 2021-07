No la nieguen, aplaudan la dictadura

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto -anunciada por El País el pasado marzo como "El fichaje estrella de Pablo Iglesias para Madrid" (y de estrella viene estrellarse)- estaba tan encantada por salir en la tele que tuiteó: "Esta noche estaré en La Noche en 24 Horas para analizar la actualidad política". Tras el programa volvió a tuitear: "Hoy me entrevistaron en La Noche en 24 Horas. Lo más importante, a pesar del breve tiempo, quedó claro. Hay que aprobar ya una Ley de la Vivienda que regule los precios del alquiler, frene los desahucios y consolide un parque de vivienda social". Un seguidor de su cuenta le respondió: "Muy bien dicho, pero solo te querían para machacar a Podemos con Cuba". Y es que uno de los periodistas tuvo la osadía de preguntarle, y repreguntarle tras sus evasivas, si Cuba es una dictadura. La diputada contestó: "Yo no lo considero una dictadura". Para ella un país con un régimen dictatorial hereditario que gobierna desde hace 62 años, sin elecciones libres ni partidos (lógico: si no hay elecciones, ¿para qué partidos?) y viola los derechos humanos, no es una dictadura.

Debería sorprender que esta señora sea jurista, participara en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales para la defensa de los derechos humanos desde los movimientos sociales y en la campaña Valiente de Amnistía Internacional para el reconocimiento y protección de quienes luchan por los derechos humanos, y sin embargo considere que Cuba no es una dictadura. Pero no sorprende. Para la izquierda solo hay dictaduras de derechas. Incluido el PSOE. El presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Javier Moreno Sánchez, escribió en un tuit: "Reconocimiento a la labor de Raúl Castro frente al PCC y en la presidencia de la República de Cuba. Mis deseos de éxito a Díaz-Canel para que el país siga avanzando en las reformas emprendidas…". El mes pasado el PSOE y Podemos, junto a Bildu y ERC, votaron en el Parlamento Europeo contra la condena a la represión de los disidentes en Cuba. Y ahora callan o aplauden (tuit del PCE: "¡Solidaridad activa y movilización en defensa de la Revolución Cubana en las calles y en las redes!"). Lo curioso es que quienes piensan así no tengan los arrestos de reconocer y defender la dictadura y el socialismo real como preferibles a las corruptas, imperialistas y oligárquicas democracias burguesas.