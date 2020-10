La nueva vieja normalidad

Es posible que ya hayamos "hecho callo" y que, por muchos datos que nos den de coronavirus, ya no nos afectan como cuando lo hacía en marzo o en abril, donde cualquier caída de los contagios en un día directamente no lo alegraba. Esto es así porque ahora estamos en las peores cifras de contagios diaria de todo lo que va de pandemia en Granada, entre infectados y hospitalizaciones. No da tregua y en tres días ha habido más casos que en los meses de mayo a julio juntos. Una auténtica barbaridad. Pues precisamente en estos días donde el virus está más presente casi que nunca (bien es cierto que se hacen más test, por lo que se detectan más casos), se ven imágenes por las calles de Granada que no se asemejan en nada a una situación de pandemia. Bares a rebosar, algunos en la zona Centro sin ni siquiera respetar la distancia de seguridad interior, que eso es de primero de coronavirus, y los pubs están elevando la temperatura hasta casi el Saturday Tardeo Fever. Entre que los estudiantes han vuelto y el frío se mete, las imágenes de este fin de semana pasado dan hasta miedo. Esperemos que no tengan que ponerse más duros los que mandan que, eso sí, actúan más sobre el ocio que sobre el trabajo...