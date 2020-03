¿Y la obra para cuándo?

Desde antes que se dieran por finalizadas las obras del metropolitano de Granada, nuestro oxímoron metro subterráneo de superficie, ya estaban anunciadas las medidas compensatorias para la ciudad de Granada. Entre esas medidas se encuentra la reforma de las calles del eje Arabial-Palencia; esas calles que debieron sufrir todos los desvíos de tráfico provocados por las obras de dicho metro y además todo el tiempo que no hubo ni obras ni metro, tan solo el monumental cabreo de la ciudadanía. Recordemos el parón de casi tres años de todo el proyecto. Empero no se preocupe más la ciudadanía que nuestros queridos próceres están en ello siempre preocupados por nuestro bienestar. En primer lugar, y loado sea, tenemos metro. Y se anuncia que habrá más metro.

Ya saben que todos los alcaldes del área metropolitana piden nuevas conexiones, y por Armilla y Albolote podremos estirar las líneas. Si algunos de nuestros abuelos vive para ello puede que contemple como se reconstruyen las líneas de los tranvías que a principios del siglo XX surcaban la Vega. Por entonces las vías férreas pasaban por entre campos de lechugas y alcachofas. Ahora circularán entre filas de chalets adosados. El progreso nos contempla.

Desde 2014 ya han sido al menos tres veces las que leo en este diario que se va a arreglar el eje Arabial-Palencia. He visto al menos a dos alcaldes (o casi tres) y a dos delegados de la Junta y otros diversos cargos políticos posando con sonrisa "diga patata" para anunciar la obra del arreglo de dicho eje. Se anunció en 2017 y a finales del 2019 de nuevo.

En los sucesivos anuncios voy conociendo nuevos detalles de la obra. A saber: presupuestos, concurso de empresas, carriles de circulación, tamaño de las aceras, colores del adoquinado, parterres, obras de jardinería, diseño de semáforos respetuosos con la estética y sensibilidad de género, farolas de diseño, rotondas de circulación que luego habrá que rellenar con alguna escultura de estética contemporánea o post-modernista, carriles para bicicletas y/o, monopatines y/o, tablas de skating y/o, cualquier otro artilugio con ruedas que no emite dióxido de carbono y que facilita o dificulta (como ustedes vean) la circulación de los automóviles y peatones. Seguramente no podremos olvidar donde se sitúan los contenedores azules, verdes, amarillos, grises, naranjas, y demás gamas del arco iris, etcétera. Seguro que me dejo muchos elementos a re-colocar.

Y todo eso, solo para uno de los tres tramos de la obra (re)anunciada. Y yo digo, como en la canción ¿Y de empezar "pa cuando"? Vale.