La polución nos matará

La contaminación mata. Probablemente, esta noticia ya la habían escuchado o, incluso, la consideran una obviedad. Pero convendría que no nos tomáramos a broma el asunto. Menos aún, quienes teniendo en su mano la oportunidad de ofrecer respuestas al grave problema de la polución que sufre Granada no hace nada y no se atreven a minimizar el impacto contaminante de los vehículos. Son numerosos los estudios que han advertido del daño que está haciendo la polución en los habitantes de las ciudades. Y, ahora, una importante investigación internacional -la más grande de este tipo que se ha hecho hasta la fecha- certifica el grave riesgo que tienen las partículas para nuestra sangre y por ende para nuestra respiración. Habría que empezar a darse cuenta de cómo nos está fastidiando este tema y lo lamentable que es el hecho de que una ciudad sin apenas desarrollo industrial como Granada padezca niveles de contaminación similares a los de Barcelona o Madrid. Mientras tanto, seguiremos hablando de Madrid Central (que nos pilla a más de 400 kilómetros) y los políticos escurriendo el bulto y haciendo caso omiso a las advertencias mundiales. Nos acabará matando.