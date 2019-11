En la provincia del paparrón

Mucho presumir de tapas, de gastronomía y demás exotismos culinarios, pero a la hora de la verdad, Granada no es capaz de conseguir premio o galardón alguno que reafirme lo tantas veces dicho. No puede obviarse el indiscutible sabor del paparrón, un manjar construido o elaborado con las patatas fritas nadando entre deliciosa salsa de macarrones. Aunque lo que todo el mundo espera es la dichosa y ufana Estrella Michelin, honor nada despreciable y que retiraría a esta provincia del tan pesado furgón de cola que comparte con recelo junto a otras latitudes, unas meridionales y otras septentrionales, pero todas con algo a lo que agarrarse: el sueño de figurar en la famosa guía de viajes. La provincia del paparrón lo es junto a Palencia, Badajoz, Ávila y Lugo. Si se repasa la cada vez más escueta lista parece haber un denominador común. Por una u otra causa, todas estas demarcaciones pueden presumir de excelentes productos, restaurantes y sabores. Llama, pues, la atención que no hayan conseguido meter sus nombres en este selecto grupo. Ojalá el nombre del equipo de fútbol de La Chana no albergue las únicas 'Estrellas' de la ciudad.