Hay cosas que no cambian. Dicen que esto va para largo, la pregunta es ¿lo de antes no iba para largo? Dicen que habrá que acostumbrarse en un montón de rutinas que hacemos a diario. En definitiva, que tendremos que modificar muchas cosas que hacíamos. Pero, quizá, la cuestión esté en la mirada y en pensar que aunque sea con mascarillas y con todas las medidas de seguridad, hay sabores que no cambian como el de un buen helado y su barquillo. Da igual la profilaxis. Un buen helado siempre será un buen helado y más si es de Los Italianos.