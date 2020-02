Dos semanas de nervios

Faltan poco más de dos semanas para un acontecimiento histórico en la Granada. En los periódicos se suele sobar el adjetivo histórico, pero la vuelta de la semifinal contra el Athletic de Bilbao es sin duda alguna un evento de gran relevan para los futboleros y para los que no son tanto. La prueba está en las enormes colas que inundaban ayer las taquillas de Los Cármenes. Mientras tanto quedan dos semanas de expectación, de rutina y de días laborables en los que devorar la información e ir calentando (de forma sana y con la mejor intención) un partido que durante una noche convertirá a la ciudad de la Alhambra en la capital del fútbol nacional. En el horizonte no tan lejano, el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el que podría ser el culmen a años gloriosos de los rojiblancos. Mientras tanto, la gente de la ciudad y de la provincia entera -y los que están lejos de aquí- tienen dos semanas para disfrutar de este particular viaje a Ítaca en el que tan bonito e interesante es lo que se vive y aprende durante el camino que lo que se celebra cuando llega la meta. Así que a gozarlo y a ir pintando la ciudad de rojiblanco, pero no de rojiblanco Athletic.