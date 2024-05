Hace una semana la Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía, hacía público un comunicado, cifrando el sueldo medio bruto de los médicos de familia en 98.000 euros. Al día siguiente y ante la perplejidad de la comunidad médica andaluza, la propia Conserjería se desdecía, rebajando esta cifra a 78.000 euros. Como la mayoría de ustedes pueden comprender, se trata de una estimación falsa. Afortunadamente el Sindicato Médico se ha apresurado a desmentir estos datos. Las retribuciones básicas de un facultativo de Atención Primaria son de 41.678,16 euros al año. Cuando se le añade el complemento por tarjetas sanitarias asignadas, asciende a 47.719,18 euros. Añadiendo varios complementos, como el de la dispersión geográfica, trienios y un nivel de carrera profesional 5, (prácticamente imposible de conseguir en Andalucía), guardias, etc, difícilmente llegaría a los 60.000 euros. Muy lejos, por cierto, de los 160.000 de Bélgica, los 136.658 en Países Bajos o los 117.000 de Francia. Aclarado este punto, llama la atención que estas cifras, deliberadamente engrosadas hayan sido hecho públicas por la consejera en este momento, en que la Atención Primaria, es casi inaccesible, abusando de las consultas telefónicas, seguramente por la sobrecarga asistencial; con la escasez de profesionales, patente en la dificultad para cubrir plazas en zonas rurales, recurriendo con frecuencia a médicos sin la especialidad de familia, y con una total inapetencia hacia esta disciplina de los recién titulados; hecho este que se ha puesto de manifiesto un año más, en la elección de plazas MIR, que este año ha dejado casi 40 plazas sin cubrir. Da la impresión de que la consejera, quiera culpar a los galenos, de la falta de previsión de los políticos a la hora de planificar la cobertura de las jubilaciones de los facultativos, pertenecientes a la generación del baby boom. Seguramente pensaron que transmitiendo a la población esa información sesgada, esta pensaría: “¿de qué se quejan estos y estas, acaso no se les paga lo suficiente?”. Señora consejera, no mienta a la ciudadanía presumiendo que está pagando a los médicos sueldos que no se corresponden con la realidad. Dedíquese, con más ahínco a hacer accesible y funcional la Atención Primaria, a cubrir las bajas médicas, a no dejar un solo rincón de nuestra tierra sin facultativos y a solucionar la indecente demora de las listas de espera quirúrgicas; deje de utilizar a los médicos como arma política.