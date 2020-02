La tractorada del siglo

Pasarán años y se seguirá hablando de la tractorada del 19 de febrero de 2020 en Granada. Ayer nos preguntábamos si todo este despliegue masivo del campo acabaría sirviendo para algo. Eso, como en el resto de cosas en la vida, solamente el tiempo puede decirlo. Es probable que no y que todo siga como está y que los agricultores que se vean al límite tengan que volver a sacar los tractores a la calle de aquí a un tiempo breve para protestar por su situación límite. O puede que, por encima de hostilidades y de algunos altercados y de los piquetes que su función tienen, lo de ayer sí sirviera para llamar la atención sobre la importancia que tiene el campo. Es verdad que hay intereses contrapuestos y que no es oro todo lo que reluce en un sector que a veces también se pone sus zancadillas, pero también es cierto que la unidad y el músculo y las ganas de manifestarse que exhibió el campo granadino son de alabar. Además, demuestra que como en la foto de al lado no todo es impasible en esta provincia. A ver si cunde el ejemplo y hay protestas masivas por Rules o por las demandas en todas las comarcas.