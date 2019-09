Un tren de doble vía

La Mesa del Ferrocarril se ha dejado en el camino 'vagones' de la importancia del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía o los empresarios. La reunión celebrada ayer sirvió para consumar el cisma entre los partidos en torno a un asunto que debería contar con un consenso cerrado. Sí acudieron el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, y la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, además de representantes de los partidos de la oposición en la capital, incluyendo a Vox. Pero no se presentó el alcalde, que prefiere la Mesa del AVE por considerar que la del Ferrocarril está "politizada". Queda claro que la política de bloques ha entrado de lleno en el futuro ferroviario de la provincia y que PSOE y PP-Cs siguen hurgando en una postura de no retorno que, entre otras cosas, ha llevado a la repetición de las Elecciones Generales. Sin embargo el entendimiento entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento es esencial para abordar proyectos tan importantes como el soterramiento del AVE en la capital. Y, en temas capitales para la ciudad, no valen las disputas. En caso contrario ya se conocen los desastrosos resultados.